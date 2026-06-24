„Er ist fit“: Neymar bei WM vor erstem Einsatz

Brasiliens Stürmerstar Neymar steht vor seinem ersten Einsatz bei dieser Fußball-WM. Trainer Carlo Ancelotti bestätigte, dass der 34-Jährige seine Wadenverletzung auskuriert hat. Die Brasilianer treffen am Donnerstag (0 Uhr) in ihrem letzten Gruppenspiel auf Schottland. „Er ist einsetzbar. Er hat sehr gut trainiert. Er ist fit und bereit, zu spielen“, sagte Ancelotti. „Wir sind glücklich, dass er wieder zurück ist. Er ist ein Spieler von hoher Qualität.“
Neymar hatte die beiden ersten Vorrunden-Spiele gegen Marokko (1:1) und Haiti (3:0) verpasst. Wegen seiner vielen Verletzungsprobleme in den vergangenen Monaten war es eine Überraschung, dass Ancelotti den Rekord-Torschützen Brasiliens (79 Tore in 128 Länderspielen) überhaupt für diese Weltmeisterschaft nominiert hat.
Wer ersetzt verletzten Raphinha?
2017 war Neymar für die bis heute gültige Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Seit Jänner 2025 spielt er wieder für seinen Heimatclub FC Santos in Brasilien. „Er kann eine Hälfte spielen – oder auch die kompletten 90 Minuten. Er ist fit“, erklärte Ancelotti.
Als Ersatz für den verletzten Schlüsselspieler Raphinha (Muskelverletzung im rechten Oberschenkel) dürfte der italienische Startrainer jedoch zunächst wieder auf den 19-jährigen Rayan setzen. Der England-Profi von Bournemouth hatte Raphinha schon nach dessen Auswechslung im Haiti-Spiel vertreten.
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