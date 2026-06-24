„Er ist fit“: Neymar bei WM vor erstem Einsatz

Brasiliens Stürmerstar Neymar steht vor seinem ersten Einsatz bei dieser Fußball-WM. Trainer Carlo Ancelotti bestätigte, dass der 34-Jährige seine Wadenverletzung auskuriert hat. Die Brasilianer treffen am Donnerstag (0 Uhr) in ihrem letzten Gruppenspiel auf Schottland. „Er ist einsetzbar. Er hat sehr gut trainiert. Er ist fit und bereit, zu spielen“, sagte Ancelotti. „Wir sind glücklich, dass er wieder zurück ist. Er ist ein Spieler von hoher Qualität.“