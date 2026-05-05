Einsicht nicht gratis: Beschwerde gegen LinkedIn

Zahlende Premiummitglieder von LinkedIn können einsehen, wer ihr Profil in den letzten 365 Tagen aufgerufen hat. Für Nutzer der Gratis-Version sind diese Daten eingeschränkt einsehbar. „Daten an die eigenen Nutzer:innen zu verkaufen, ist beliebt bei Unternehmen. Eigentlich hat man aber das Recht, die eigenen Daten gratis zu erhalten“, so Martin Baumann, Datenschutzjurist bei noyb.