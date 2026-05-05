Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuer in Los Angeles

Brandstifter hegte Groll gegen Reiche

Ausland
05.05.2026 08:31
Der mutmaßliche Brandstifter des Feuers in einem Nobelvorort in Los Angeles wird ab dem 8. Juni ...
Der mutmaßliche Brandstifter des Feuers in einem Nobelvorort in Los Angeles wird ab dem 8. Juni vor Gericht stehen.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der mutmaßliche Brandstifter des Feuers in einem Nobelvorort in Los Angeles hegte einen Groll gegen Reiche. Das teilte die US-Bundesstaatsanwaltschaft jetzt mit. Zwei Wochen vor der Tat im vergangenen Jahr habe der Angeklagte im Internet danach gesucht, Milliardärinnen und Milliardäre zu stürzen.

0 Kommentare

Laut der Staatsanwaltschaft war Jonathan R. wutentbrannt über den Kapitalismus und legte das Feuer in dem Nobelvorort quasi als Akt der Vergeltung. Zu dem Zeitpunkt der Tat arbeitete R. als Fahrer für den Taxi-Dienst Uber. Fahrgäste vom 31. Dezember 2024 und 1. Jänner 2025 beschrieben ihn als „wütend“ und „intensiv“. Er sei „unberechenbar“ gefahren und habe darüber geschimpft, „dass er stinksauer auf die Welt“ sei. Zudem habe er über Luigi Mangione, den Kapitalismus und Selbstjustiz gesprochen, heißt es in den Gerichtsunterlagen. Mangione wird vorgeworfen, im Dezember 2024 einen Versicherungschef in New York ermordet zu haben.

Weiter hieß es, die Ermittlerinnen und Ermittler hätten den Angeklagten bei einem Verhör gefragt, warum jemand Brandstiftung in Pacific Palisades begehen könnte. R. antwortete demnach, ein möglicher Brandstifter könnte von Groll gegen Reiche motiviert sein, da „wir im Grunde von ihnen versklavt werden“.

Lesen Sie auch:
Jonathan R. nach seiner Verhaftung
Beweise auf Handy
9 Monate nach Feuer in LA: Brandstifter gefasst
09.10.2025
Krone Plus Logo
Katastrophe in L.A.
Warum manches Haus von den Flammen verschont blieb
13.01.2025

Prozess startet im Juni
Jonathan R. soll die Brände in dem Nobelvorort Pacific Palisades im vergangenen Jahr entfacht haben. Konkret soll er das Feuer in der Silvesternacht zu Jahresbeginn 2025 kurz nach Mitternacht an einem beliebten Wanderweg gelegt haben. R. weist alle Vorwürfe zurück. Bei dem verheerenden Großfeuer kamen zwölf Menschen ums Leben. Tausende Häuser wurden zerstört.

Die Feuerwehr dämmte den Brand zunächst ein, dieser glomm jedoch am Boden weiter und wurde mutmaßlich durch starken Wind rund eine Woche später wieder angefacht.  Das Palisades-Feuer breitete sich weiter nach Westen bis nach Malibu aus. Im Jänner 2025 hatten drei Wochen lang mehrere verheerende Brände im Großraum der kalifornischen Metropole Los Angeles gewütet. Dabei kamen insgesamt 31 Menschen ums Leben, mehr als 160.000 Gebäude wurden zerstört. Der Prozess gegen R. wird am 8. Juni starten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
05.05.2026 08:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf