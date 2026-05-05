Brandstifter hegte Groll gegen Reiche

Laut der Staatsanwaltschaft war Jonathan R. wutentbrannt über den Kapitalismus und legte das Feuer in dem Nobelvorort quasi als Akt der Vergeltung. Zu dem Zeitpunkt der Tat arbeitete R. als Fahrer für den Taxi-Dienst Uber. Fahrgäste vom 31. Dezember 2024 und 1. Jänner 2025 beschrieben ihn als „wütend“ und „intensiv“. Er sei „unberechenbar“ gefahren und habe darüber geschimpft, „dass er stinksauer auf die Welt“ sei. Zudem habe er über Luigi Mangione, den Kapitalismus und Selbstjustiz gesprochen, heißt es in den Gerichtsunterlagen. Mangione wird vorgeworfen, im Dezember 2024 einen Versicherungschef in New York ermordet zu haben.