Wollten HAK-Schülerin die heutige Matura hacken?

Schülerin bekannt und geständig – Datenklau jedoch nicht erwiesen

Von Seiten der Bildungsdirektion Niederösterreich bestätigt man jedoch, dass es einen Zwischenfall gab. „Richtig ist, dass der Verdacht im Raum steht, dass das Passwort unrechtmäßig entwendet wurde. Ob tatsächlich ein Zugriff auf die Daten erfolgt ist, ist allerdings nicht erwiesen“, heißt es. „Trotzdem hat man seitens der Schule umgehend reagiert und eine neue Prüfungsarbeit erstellt, die auch zur Anwendung gekommen ist,“ erklärt Fritz Lenger, Pressesprecher der Bildungsdirektion. Auch die involvierte Schülerin sei bekannt und geständig. „Der Datenklau an sich wird auch zur Anzeige gebracht und stellt einen strafrechtlich relevanten Tatbestand dar“.