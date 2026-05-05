Real Madrid hat Entscheidung um Endrick getroffen

Nachdem lange Zeit nicht klar war, ob Endrick nach seiner Leihe zu Lyon nach Madrid zurückkehren oder erneut verliehen wird, dürfte Real nun eine Entscheidung getroffen haben. Übereinstimmenden Berichten aus Spanien zufolge wird der junge Brasilianer kommende Saison wieder für die „Königlichen“ auf Torjagd gehen. Seine Reaktion fiel jedoch überraschend aus ...
In der prominent besetzten Offensive der Madrilenen blieb für Endrick, der 2024 von Palmeiras in die spanische Hauptstadt gewechselt war, kaum Platz, die Klub-Verantwortlichen entschieden sich vor einem halben Jahr deshalb dazu, den Stürmer leihweise nach Lyon zu schicken. In der französischen Ligue 1 solle der 19-Jährige Spielminuten und vor allem Selbstvertrauen sammeln.
Ein Plan, der voll aufging. In 19 Pflichtspielen brachte es Endrick auf acht Tore und sieben Assists für „Les Gones“. Wie etwa „AS“ und „Marca“ schreiben, soll der Brasilianer bereits einen Anruf aus Madrid erhalten haben, Real freue sich auf seine Rückkehr und habe „vollstes Vertrauen“.
„Würde gerne bleiben“
Bleibt die Frage, ob eine Rückkehr überhaupt in Endricks Interesse ist. Immerhin meinte der Linksfuß nach dem 4:2 gegen Stade Rennes: „Ich würde wirklich gerne bleiben. Sie tun alles, um sicherzustellen, dass ich in der bestmöglichen Situation bin.“ Wird das Offensiv-Talent in Frankreich etwa glücklicher als bei seinem ursprünglichen Herzensklub?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.