Real Madrid hat Entscheidung um Endrick getroffen

„Würde gerne bleiben“

Bleibt die Frage, ob eine Rückkehr überhaupt in Endricks Interesse ist. Immerhin meinte der Linksfuß nach dem 4:2 gegen Stade Rennes: „Ich würde wirklich gerne bleiben. Sie tun alles, um sicherzustellen, dass ich in der bestmöglichen Situation bin.“ Wird das Offensiv-Talent in Frankreich etwa glücklicher als bei seinem ursprünglichen Herzensklub?