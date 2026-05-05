Fivers mit „vielen Puzzleteilen“ um Halbfinale

Drittletzter. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs doch noch auf den Play-off-Zug aufgesprungen – und am Dienstag (20.20 Uhr, live im Stream auf sportkrone.at) können die Fivers-Handballer bereits in Spiel zwei der Best-of-3-Viertelfinalserie daheim gegen Hard in die Top 4 der Liga einziehen. „Wir haben über die ganze Saison viele kleine Puzzleteile gesammelt. Mir kommt vor, dass wir diese jetzt zu einem großen Gesamtbild zusammenstellen“, spielt Trainer Peter Eckl darauf an, dass etwa Schuh ohne den verletzten Aufbau-Mitte-Partner Glätzl die Regie im Spiel übernahm, Top-Talente wie Rudnicki zu Leistungsträgern wurden oder am Tormannposten mit Novikov und Novakovic nun ein Rückhalt da ist.