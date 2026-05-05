Fivers mit „vielen Puzzleteilen“ um Halbfinale

Die erste große Chance: Die Fivers können am Dienstag bereits in Spiel zwei der Best-of-3-Viertelfinalserie daheim gegen Hard in die Top 4 der Liga einziehen, damit zum 21. Mal in Folge das Halbfinalticket lösen. „Das wäre eine tolle Sache“, so Trainer Peter Eckl. „Wir sind als Team gewachsen.“
Drittletzter. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs doch noch auf den Play-off-Zug aufgesprungen – und am Dienstag (20.20 Uhr, live im Stream auf sportkrone.at) können die Fivers-Handballer bereits in Spiel zwei der Best-of-3-Viertelfinalserie daheim gegen Hard in die Top 4 der Liga einziehen. „Wir haben über die ganze Saison viele kleine Puzzleteile gesammelt. Mir kommt vor, dass wir diese jetzt zu einem großen Gesamtbild zusammenstellen“, spielt Trainer Peter Eckl darauf an, dass etwa Schuh ohne den verletzten Aufbau-Mitte-Partner Glätzl die Regie im Spiel übernahm, Top-Talente wie Rudnicki zu Leistungsträgern wurden oder am Tormannposten mit Novikov und Novakovic nun ein Rückhalt da ist.
Dennoch: „Leicht wird es nicht. In Hard zu gewinnen, war sehr besonders – dieses Team hat enorme Qualität“, so Eckl, dessen Margaretner mit nur einem Kreis (Leander Brenneis) „aufbaulastiger“ wurden und zum 21. Mal in Serie das Halbfinalticket feiern möchten. „Das wäre eine tolle Sache. Wir haben nach dem Umbruch letzten Sommer gesagt, dass wir das Vermächtnis voriger Spieler weitertragen wollen und sind gewachsen. Jetzt die erste große Aufstiegschance zu haben, ist eine Bestätigung für die Arbeit mit unseren jungen Spielern.“ Auch Kapitän Marin Martinovic betont: „Wir haben immer an uns geglaubt, wollen noch Großes schaffen.“
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