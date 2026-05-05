Vonn zieht auf der Met-Gala alle Blicke auf sich

Sie war der Hingucker des Abends! In elegantem Abendkleid zog Ski-Star Lindsey Vonn bei der Met-Gala alle Blicke auf sich. 85 Tage und acht Operationen nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt erschien die US-Amerikanerin ganz ohne Krücken in New York.
Die eine Schulter frei und mit enganliegenden Ärmeln lächelte Vonn am Montagabend in die zahlreichen Kameras. Wenige Stunden bevor es für die 41-Jährige zur Benefizveranstaltung zugunsten des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art ging, übte sie ihren Walk noch mit Gehstock im Hotelgang, bei der Gala blieb die Krücke allerdings zu Hause.
Nach ihrem schweren Sturz in Cortina, bei der sich Vonn unter anderem einen komplexen Schienbeinbruch, Brüche am Wadenbeinköpfchen sowie einen Bruch des rechten Knöchels zuzog, befindet sich die vierfache Gesamtweltcupsiegerin im Aufbautraining. Ein erneutes Weltcup-Comeback schließt die Ski-Queen nicht aus.
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