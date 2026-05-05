Vonn zieht auf der Met-Gala alle Blicke auf sich

Die eine Schulter frei und mit enganliegenden Ärmeln lächelte Vonn am Montagabend in die zahlreichen Kameras. Wenige Stunden bevor es für die 41-Jährige zur Benefizveranstaltung zugunsten des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art ging, übte sie ihren Walk noch mit Gehstock im Hotelgang, bei der Gala blieb die Krücke allerdings zu Hause.