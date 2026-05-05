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Wieder Ausfälle: Nächster Wiener Bezirk ohne Strom

Wien
05.05.2026 08:08
Symbolbild
Symbolbild(Bild: marcus_hofmann - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nächste Panne im Wiener Stromnetz: In Teilen von Hernals ist Dienstagfrüh der Strom ausgefallen. Betroffene Haushalte saßen plötzlich im Dunkeln. Erst am Montagnachmittag ist es in Wien zu großflächigen Stromausfällen gekommen.

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Mit Hochdruck wurde von den Wiener Netzen mit Hochdruck an der Störung gearbeitet. Nach einer Stunde konnte auch wieder Entwarnung gegeben werden. Ein technisches Gebrechen soll die Ursache für den Stromausfall gewesen sein.

In diesem (rotmarkierten) Gebiet ist es zu Stromausfällen gekommen,
In diesem (rotmarkierten) Gebiet ist es zu Stromausfällen gekommen,(Bild: Wiener Stromnetze)
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