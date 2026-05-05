Er gibt im österreichischen Team jetzt den Ton an

Klar ist nun auch, wer die Cheftrainerposten im kommenden Winter bekleidet. Bei den Damen rückt Markus Fischer wieder ins erste Glied. Der 57-jährige Deutsche war in den vergangenen Jahren bereits in diversen Teams als Chef- oder Co-Trainer für Damen wie auch Herren tätig. Auch bei den Männern steht nach dem Rückzug von Reinhard Gösweiner mit Felian Schubert ein Deutscher an vorderster Front. Der Ex-Langläufer war zuletzt im NAZ Eisenerz engagiert.