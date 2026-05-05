Chinese Wu Yize ist erstmals Snooker-Weltmeister

Der Chinese Wu Yize hat erstmals in seiner Karriere die Snooker-Weltmeisterschaft gewonnen. Der 22-Jährige setzte sich im englischen Sheffield in einem bis zum letzten Frame offenen Finale mit 18:17 gegen Lokalmatador Shaun Murphy durch. Gespielt wurde im Format „Best of 35 Frames“. Yize folgt auf seinen Landsmann Zhao Xintong, der im Vorjahr Mark Williams aus Wales bezwungen hatte (18:12).
„Ich glaube, entscheidend war der Glaube“, sagte der Gewinner unmittelbar nach dem größten Erfolg seiner Laufbahn. „Seit Jahren habe ich daran gearbeitet – und ich bin glücklich darüber, es ins Ziel gebracht zu haben.“ Wu ist der zweitjüngste Weltmeister der Snooker-Historie nach Stephen Hendry, der seinen ersten WM-Titel 1990 im Alter von 21 Jahren errungen hatte.
Die Entscheidung im Crucible Theatre fiel in der vierten Session des Finales, nachdem sich Murphy – Weltmeister von 2005 – in der Nachmittagssession herangearbeitet hatte und auf 12:13 verkürzte. Nach dem ersten Tag hatte Yize bereits mit 10:7 in Führung gelegen – trotz eines Fehlstarts.
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