Chinese Wu Yize ist erstmals Snooker-Weltmeister

„Ich glaube, entscheidend war der Glaube“, sagte der Gewinner unmittelbar nach dem größten Erfolg seiner Laufbahn. „Seit Jahren habe ich daran gearbeitet – und ich bin glücklich darüber, es ins Ziel gebracht zu haben.“ Wu ist der zweitjüngste Weltmeister der Snooker-Historie nach Stephen Hendry, der seinen ersten WM-Titel 1990 im Alter von 21 Jahren errungen hatte.