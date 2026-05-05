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Laut Insidern:

Trump erwägt staatliche Aufsicht für KI-Modelle

Digital
05.05.2026 08:04
Ein Eingreifen der Regierung wäre eine deutliche Kehrtwende für Trump.
Ein Eingreifen der Regierung wäre eine deutliche Kehrtwende für Trump.(Bild: EPA/ANNABELLE GORDON / UPI / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar eine staatliche Aufsicht für neue Modelle der Künstlichen Intelligenz. Insidern zufolge soll die US-Regierung über ein Dekret zur Gründung einer Arbeitsgruppe diskutieren.

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Diese Gruppe aus Technologie-Managern und Regierungsvertretern solle mögliche Kontrollverfahren prüfen, berichtete die „New York Times“ am Montag. Ein Vertreter des Weißen Hauses bezeichnete Diskussionen über mögliche Dekrete als Spekulation.

Bedenken wegen des neuen KI-Modells Mythos der Firma Anthropic sind dem Bericht zufolge der Auslöser für die Überlegungen. Experten für Cybersicherheit warnen, dass dessen Fähigkeiten beim Programmieren komplexe Cyberangriffe begünstigen könnten.

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Ein Eingreifen der Regierung wäre eine deutliche Kehrtwende für Trump. Der Präsident hatte sich bisher für möglichst wenig staatliche Regulierung eingesetzt. An seinem ersten Amtstag im Jahr 2025 hatte er ein Dekret seines Vorgängers Joe Biden widerrufen, das Entwickler von KI-Systemen zur Weitergabe von Sicherheitstests an die Regierung verpflichtete.

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