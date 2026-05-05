Trump erwägt staatliche Aufsicht für KI-Modelle

Ein Eingreifen der Regierung wäre eine deutliche Kehrtwende für Trump. Der Präsident hatte sich bisher für möglichst wenig staatliche Regulierung eingesetzt. An seinem ersten Amtstag im Jahr 2025 hatte er ein Dekret seines Vorgängers Joe Biden widerrufen, das Entwickler von KI-Systemen zur Weitergabe von Sicherheitstests an die Regierung verpflichtete.