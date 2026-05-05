Banken-KV: Gehaltsplus von drei Prozent

Das Gesamtpaket bestehe aus monetären und dienstrechtlichen Verbessern, hieß es in einer Aussendung. So wird etwa die Pflegefreistellung für kranke Kinder, Partnerinnen und Partner, Eltern und Enkelkinder um zwei Tage pro Jahr erhöht. Zudem ist die zweite Woche Pflegefreistellung für Kinder bis zu 14 Jahren möglich. „Das bedeutet eine konkrete Verbesserung für alle Beschäftigten mit Betreuungspflichten. Vor allem dann, wenn Betreuung plötzlich organisiert werden muss“, sagte Anita Palkovich, Verhandlerin der Gewerkschaft GPA. Zusätzlich erhalten Beschäftigte mit behinderten Kindern die doppelte Kinderzulage.