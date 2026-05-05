„Das Internet wird immer häufiger zum Tatort“

Song Contest als besondere Herausforderung

In den nächsten Tagen wird der Verfassungsschutz besonders gefordert sein. Denn der Song Contest gilt für Attentäter als beliebtes Anschlagsziel. DSN-Direktorin Sylvia Mayer ist daher seit Monaten intensiv mit dieser Großveranstaltung beschäftigt: „Die Landespolizeidirektion Wien hat mit derartigen Veranstaltungen schon viele Erfahrungen gemacht, die jetzt extrem wichtig sind.“ Mit internationalen Kooperationen und dem zusätzlichen Einsatz von Drohnen soll das Event noch sicherer gemacht werden.