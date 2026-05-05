44-Jähriger am Steuer eingenickt: Frontalcrash

Wegen eines Sekundenschlafs geriet ein 44-jähriger Autolenker am Montagnachmittag in Thüringen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Wagen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, die Insassen des anderen Autos blieben glücklicherweise unversehrt.
Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der L50. Ein 44-jähriger Mann war mit seinem Pkw von Bludesch in Richtung Thüringen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein anderer Lenker mit seinem Enkelkind auf dem Beifahrersitz in die Gegenrichtung. Auf Höhe von Straßenkilometer 24,0 kam es zur folgenschweren Kollision.
Sekundenschlaf als Ursache
Wie der 44-Jährige selbst angab, war er für einen Moment am Steuer eingenickt und dadurch auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geraten. Dort prallte er frontal gegen das Auto des anderen Lenkers. Der Unfallverursacher zog sich dabei eine Prellung am linken Unterarm sowie eine Zerrung der Halswirbelsäule zu. Die Alkotests bei beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.
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