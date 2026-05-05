44-Jähriger am Steuer eingenickt: Frontalcrash

Sekundenschlaf als Ursache

Wie der 44-Jährige selbst angab, war er für einen Moment am Steuer eingenickt und dadurch auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geraten. Dort prallte er frontal gegen das Auto des anderen Lenkers. Der Unfallverursacher zog sich dabei eine Prellung am linken Unterarm sowie eine Zerrung der Halswirbelsäule zu. Die Alkotests bei beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.