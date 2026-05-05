Trump: „Könnte noch 8, 9 Jahre im Amt bleiben“

Bekanntlich liebäugelt Trump ernsthaft mit einer dritten Amtszeit. Im Oktober hatte er Schirmmützen mit dem Slogan „Trump 2028“ auf einem Tisch im Oval Office positioniert. Kurz danach räumte er jedoch ein, dass er wohl „nicht mehr antreten“ dürfe. Eine Änderung der Verfassung würde „zehn Jahre dauern“.