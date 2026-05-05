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Nur ein Scherz?

Trump: „Könnte noch 8, 9 Jahre im Amt bleiben“

Außenpolitik
05.05.2026 08:19
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Auftritt  am Montagabend mit einer Bemerkung über eine mögliche längere Amtszeit für Aufsehen gesorgt. Er sprach davon, erst „in acht oder neun Jahren“ aus dem Amt zu scheiden. Dies sei jedoch als Witz gemeint.

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Bekanntlich liebäugelt Trump ernsthaft mit einer dritten Amtszeit. Im Oktober hatte er Schirmmützen mit dem Slogan „Trump 2028“ auf einem Tisch im Oval Office positioniert. Kurz danach räumte er jedoch ein, dass er wohl „nicht mehr antreten“ dürfe. Eine Änderung der Verfassung würde „zehn Jahre dauern“.

Mit Blick auf seine politische Zukunft blieb Trump trotz der scherzhaften Aussagen vage. Gleichzeitig hob der 79-Jährige in einer Rede am Montagabend wirtschaftspolitische Erfolge hervor und stellte neue Investitionen in den USA in Aussicht.

US-Präsident Donald Trump
US-Präsident Donald Trump(Bild: EPA/ANNABELLE GORDON / UPI / POOL)

Treffen mit Xi Jinping
Trump verwies auf zahlreiche neue Industrieprojekte, darunter Auto- und KI-Anlagen, und erklärte, die USA würden China im Bereich Künstliche Intelligenz anführen. In diesem Zusammenhang kündigte er auch ein bevorstehendes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping an, den er „in zwei Wochen“ sehen werde.

Steuern großes Thema
Ein zentraler Punkt seiner Rede war die Steuerpolitik. Trump hob hervor, dass Unternehmen Investitionen in neue Anlagen und Ausrüstung sofort vollständig abschreiben könnten. Zudem verteidigte er die Abschaffung der Erbschaftssteuer für Landwirte und kleine Betriebe. Diese Maßnahme solle verhindern, dass Familienunternehmen nach einem Todesfall verkauft oder verschuldet werden müssen.

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