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Vor Kracher gegen PSG

Matthäus-Appell: „Würde nie auf Laimer verzichten“

Champions League
05.05.2026 08:48
Steht Konrad Laimer im Rückspiel in der Startelf?
Steht Konrad Laimer im Rückspiel in der Startelf?(Bild: EPA/YOAN VALAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass Konrad Laimer im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain in der Startformation des FC Bayern fehlte, konnte Lothar Matthäus nicht nachvollziehen. In seiner Kolumne für Sky appellierte er deshalb nun: „Was die Aufstellung angeht, würde ich nie auf Konrad Laimer verzichten, denn auf ihn war immer Verlass.“

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Beim Neun-Tore-Spektakel im Hinspiel war Laimer erst zur zweiten Halbzeit für Alphonso Davies eingewechselt worden, der zuvor einen Handelfmeter verursacht hatte. Zwar konnte auch der Salzburger die Tore zum zwischenzeitlichen 2:4 und 2:5 aus Sicht der Bayern nicht verhindern, dank einer starken Schlussphase rettete der deutsche Meister jedoch noch ein 4:5 und darf damit weiterhin vom Finale in Budapest träumen.

Lothar Matthäus
Lothar Matthäus(Bild: Mario Urbantschitsch)

Im Rückspiel am Mittwoch wünscht sich Matthäus nun, Laimer wieder in der Startelf zu sehen und begründet: „Laimer und Dayot Upamecano sind von ihrer Zweikampfstärke und Körpersprache her Spieler, die eine Mannschaft braucht.“

Abwehr-Bollwerk: Konrad Laimer (l.) und Dayot Upamecano (r.)
Abwehr-Bollwerk: Konrad Laimer (l.) und Dayot Upamecano (r.)(Bild: AFP/APA/Christof STACHE)

Bayern muss gewinnen
Anders als gegen Real Madrid, wo die Münchner mit einem 2:1 in den Taschen ins Rückspiel gingen, braucht es gegen PSG einen Sieg in der Allianz Arena. Dass wir erneut neun Treffer sehen werden, bezweifelt Matthäus allerdings: „Ich wünsche mir, dass wir wieder so ein spektakuläres Spiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain sehen wie vor einer Woche, aber davon ist nicht auszugehen.“ Wir lassen uns gerne eines Besseren belehren ...

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