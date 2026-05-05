Matthäus-Appell: „Würde nie auf Laimer verzichten“

Dass Konrad Laimer im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain in der Startformation des FC Bayern fehlte, konnte Lothar Matthäus nicht nachvollziehen. In seiner Kolumne für Sky appellierte er deshalb nun: „Was die Aufstellung angeht, würde ich nie auf Konrad Laimer verzichten, denn auf ihn war immer Verlass.“
Beim Neun-Tore-Spektakel im Hinspiel war Laimer erst zur zweiten Halbzeit für Alphonso Davies eingewechselt worden, der zuvor einen Handelfmeter verursacht hatte. Zwar konnte auch der Salzburger die Tore zum zwischenzeitlichen 2:4 und 2:5 aus Sicht der Bayern nicht verhindern, dank einer starken Schlussphase rettete der deutsche Meister jedoch noch ein 4:5 und darf damit weiterhin vom Finale in Budapest träumen.
Im Rückspiel am Mittwoch wünscht sich Matthäus nun, Laimer wieder in der Startelf zu sehen und begründet: „Laimer und Dayot Upamecano sind von ihrer Zweikampfstärke und Körpersprache her Spieler, die eine Mannschaft braucht.“
Bayern muss gewinnen
Anders als gegen Real Madrid, wo die Münchner mit einem 2:1 in den Taschen ins Rückspiel gingen, braucht es gegen PSG einen Sieg in der Allianz Arena. Dass wir erneut neun Treffer sehen werden, bezweifelt Matthäus allerdings: „Ich wünsche mir, dass wir wieder so ein spektakuläres Spiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain sehen wie vor einer Woche, aber davon ist nicht auszugehen.“ Wir lassen uns gerne eines Besseren belehren ...
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