Matthäus-Appell: „Würde nie auf Laimer verzichten“

Bayern muss gewinnen

Anders als gegen Real Madrid, wo die Münchner mit einem 2:1 in den Taschen ins Rückspiel gingen, braucht es gegen PSG einen Sieg in der Allianz Arena. Dass wir erneut neun Treffer sehen werden, bezweifelt Matthäus allerdings: „Ich wünsche mir, dass wir wieder so ein spektakuläres Spiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain sehen wie vor einer Woche, aber davon ist nicht auszugehen.“ Wir lassen uns gerne eines Besseren belehren ...