Einsatzkräfte suchen nach abgängiger 16-Jähriger

Am Montag waren unter anderem zwei Polizeihubschrauber im Einsatz, die Bergrettung durchkämmte die Wälder nördlich von Graz. Auch Hundestaffeln suchten die Teenagerin. Die Suche lief am Dienstagmorgen nicht mehr weiter, weil sie bis dato zu keinem Erfolg geführt hatte, hieß es von der Polizei. Die Inspektion Gratwein befragt nun das Umfeld des Mädchens – Freunde, Familie und Lehrer.