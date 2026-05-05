Einsatzkräfte suchen nach abgängiger 16-Jähriger

In der Gemeinde Gratwein-Straßengel ist seit Sonntagabend ein 16-jähriges Mädchen abgängig. Am Montag lief bereits eine Suchaktion mit Polizei, Feuerwehr und Bergrettung. Auch am Dienstag führt die Polizei Befragungen im Umfeld des Mädchens durch.
Die besorgte Mutter wandte sich am Montag an die Öffentlichkeit: Mit ihrem Bild suchte sie Sandra S. Die 16-Jährige war am Sonntag nicht mehr von einer Wanderung am Kirchberg zurückgekehrt, die Suche erstreckte sich aber laut der Gemeinde über ein größeres Gebiet.
Am Montag waren unter anderem zwei Polizeihubschrauber im Einsatz, die Bergrettung durchkämmte die Wälder nördlich von Graz. Auch Hundestaffeln suchten die Teenagerin. Die Suche lief am Dienstagmorgen nicht mehr weiter, weil sie bis dato zu keinem Erfolg geführt hatte, hieß es von der Polizei. Die Inspektion Gratwein befragt nun das Umfeld des Mädchens – Freunde, Familie und Lehrer.
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