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„Sind jetzt zu viert“

Rebel Wilson & Ehefrau sind wieder Eltern geworden

Society International
05.05.2026 09:37
Rebel Wilson freut sich mit ihrer Ehefrau Ramona Agruma über die Geburt ihrer Tochter.
Rebel Wilson freut sich mit ihrer Ehefrau Ramona Agruma über die Geburt ihrer Tochter.(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauspielerin Rebel Wilson und ihre Frau Ramona Agruma sind erneut Eltern geworden. „Wir sind stolz, die Geburt unserer zweiten Tochter Rose Estelle zu verkünden“, schrieb Wilson (46) am Dienstag zu einem gemeinsamen Instagram-Post der beiden. 

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Ein Foto zeigt das schlummernde Mädchen, eingewickelt in ein Tuch und mit einer rosa-blau gestreiften Schleife auf dem Kopf. „Was für ein wunderbarer Segen, ein weiteres kleines Mädchen zu haben“, so Wilson weiter. „Seit dem 4. Mai sind wir jetzt zu viert!“

Sehen Sie hier die süßen Baby-News von Rebel Wilson:

„Dankbar und gesegnet“
Wilson und Agruma hießen im November 2022 ihre erste Tochter Royce Lillian auf der Welt willkommen. Das Kind war mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen. Das Ehepaar hatte im Dezember die Schwangerschaft von Agruma mit einem Video auf Instagram verkündet. 

„Ramona und ich sind unglaublich dankbar und gesegnet, unsere Familie wachsen zu lassen“, schrieb die Australierin jetzt zur Geburt der zweiten Tochter.

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Wilson, die mit Komödien wie „Pitch Perfect“ oder „Brautalarm“ bekannt wurde, und die in Lettland geborene Modedesignerin Ramona Agruma heirateten 2024.

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