Russland verlor wieder Gebiete in der Ukraine

Selenskyj kündigte frühere Waffenruhe an als Putin

Wie berichtet, hat Russlands Machthaber Wladimir Putin eine Waffenruhe für den 8. und 9. Mai angekündigt und damit für den Zeitpunkt rund um den Tag des Siegs im Zweiten Weltkrieg am 9. Mai. Man zähle darauf, dass die ukrainische Seite dem Beispiel folge, teilte das Verteidigungsministerium mit. „Wir verkünden eine Waffenruhe, beginnend ab 0.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ) in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai“, sagte daraufhin der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er habe keine offiziellen Angebote zu einer möglichen Feuerpause am 9. Mai erhalten. Sein Land trete für einen dauerhaften Waffenstillstand und Frieden mit Sicherheitsgarantien ein.



Hier sehen Sie ein Posting zu der Waffenruhe, die Putin angekündigt hat: