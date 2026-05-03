Die Bildungsreform droht in Chaos zu enden

Am Ende der Schulpflicht, nach der neunten Schulstufe, soll nach den Plänen Wiederkehrs eine „Mittlere Reife“ kommen. Allerdings nicht als „ein Test mit 15“. Schon in den Jahren davor solle es zentrale Testungen geben, über die festgestellt werden soll, ob Grundkompetenzen fehlen. „Wer sie nicht erreicht, wird länger die Schule besuchen müssen.“ Worin der Unterschied zu den bestehenden Schularbeiten, Zeugnissen und Sitzenbleiben besteht, konnte Wiederkehr nicht wirklich erklären.