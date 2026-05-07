Tanner kontert Kritik – „Es muss trainiert werden“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner verteidigt im krone.tv-Talk die Wehrdienst-Verlängerung: „Es muss mehr trainiert werden“, so die Ministerin. Kritik, Rekruten würden nur länger „Erdäpfel schälen“, wie es etwa die Grünen behaupten, lässt sie nicht gelten. Die Versorgung der Truppe sei wichtig, aber das Ziel sei mehr Zeit für echte Ausbildung. Zudem plant sie eine freiwillige Stellung für Frauen, um Krankheiten früher zu erkennen. Das und mehr zur Beschaffung und zum Personal sehen Sie im Video oben!