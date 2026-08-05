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Ralf wird Opa!

David und Vivien Schumacher erwarten erstes Baby!

Salzburg
05.08.2026 16:13
David und Vivien Schumacher
David und Vivien Schumacher(Bild: APA-Images / Action Press / Gulotta,Francesco)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Bezaubernde Nachrichten aus dem Hause Schumacher: David und seine Ehefrau Vivien erwarten ihr erstes Baby! Das Paar heiratete erst vor rund fünf Monaten in Salzburg. Nun ist bereits Nachwuchs unterwegs. Ralf Schumacher wird somit erstmals Opa!

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„Die Liebe hat uns beide zusammengeführt. Der Lauf des Lebens macht daraus nun drei“, postete Vivien Schumacher auf ihrem Instagramkanal. Dazu gibt es ein vielsagendes Foto mit Baby-Schühlein und einem Teddybären.

Damit ist klar: Das Paar, das erst vor rund fünf Monaten in seiner Heimat Salzburg geheiratet hat, erwartet Nachwuchs. Der 24-jährige Rennfahrer David und seine um ein Jahr ältere Vivien sind bereits rund zehn Jahre ein Paar. Vivien zog schon vor Jahren für ihren nunmehrigen Ehemann extra in die Mozartstadt.

Mit einem romantischen Fotoshooting hatte das Paar bereits seine Verlobung und Eheschließung über die sozialen Medien kommuniziert. Nun folgt ein weiterer Meilenstein ihrer langjährigen Verbindung.

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Papa – und nunmehr baldiger Opa – Ralf Schumacher teilte die freudige Nachricht bereits mit einem Herz über seinen Instagramkanal. Von Mama Cora Schumacher gibt es bislang keine Reaktion auf die neue Schumacher-Generation. Sie war auch nicht bei der Hochzeit des Paares im Frühjahr anwesend. 

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