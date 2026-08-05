David und Vivien Schumacher erwarten erstes Baby!

Damit ist klar: Das Paar, das erst vor rund fünf Monaten in seiner Heimat Salzburg geheiratet hat, erwartet Nachwuchs. Der 24-jährige Rennfahrer David und seine um ein Jahr ältere Vivien sind bereits rund zehn Jahre ein Paar. Vivien zog schon vor Jahren für ihren nunmehrigen Ehemann extra in die Mozartstadt.