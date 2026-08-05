David und Vivien Schumacher erwarten erstes Baby!

Bezaubernde Nachrichten aus dem Hause Schumacher: David und seine Ehefrau Vivien erwarten ihr erstes Baby! Das Paar heiratete erst vor rund fünf Monaten in Salzburg. Nun ist bereits Nachwuchs unterwegs. Ralf Schumacher wird somit erstmals Opa!
„Die Liebe hat uns beide zusammengeführt. Der Lauf des Lebens macht daraus nun drei“, postete Vivien Schumacher auf ihrem Instagramkanal. Dazu gibt es ein vielsagendes Foto mit Baby-Schühlein und einem Teddybären.
Damit ist klar: Das Paar, das erst vor rund fünf Monaten in seiner Heimat Salzburg geheiratet hat, erwartet Nachwuchs. Der 24-jährige Rennfahrer David und seine um ein Jahr ältere Vivien sind bereits rund zehn Jahre ein Paar. Vivien zog schon vor Jahren für ihren nunmehrigen Ehemann extra in die Mozartstadt.
Mit einem romantischen Fotoshooting hatte das Paar bereits seine Verlobung und Eheschließung über die sozialen Medien kommuniziert. Nun folgt ein weiterer Meilenstein ihrer langjährigen Verbindung.
Papa – und nunmehr baldiger Opa – Ralf Schumacher teilte die freudige Nachricht bereits mit einem Herz über seinen Instagramkanal. Von Mama Cora Schumacher gibt es bislang keine Reaktion auf die neue Schumacher-Generation. Sie war auch nicht bei der Hochzeit des Paares im Frühjahr anwesend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.