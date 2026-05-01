Halleiner Aufstieg nimmt immer mehr Gestalt an

Nach dem Remis im Hit liegt zwar Rivale Grödig auf Titelkurs. Da aber fix ein Salzburger Liga-Duo in die neue Regionalliga Nord aufsteigen wird, nehmen auch bei Verfolger Hallein die Planungen immer mehr Gestalt an. Dabei roch es in der Gerüchteküche lange nach Unruhe. Alles Schnee von gestern. Zum Auftakt der 23. Runde bog die Heimmacht den SAK mit 3:2. Sebastian Müller, der vor einem Probetraining in Ried steht, traf zum 1:0, erzwang das 2:0 per Lattenschuss, das als Eigentor gewertet wurde. „20 Minuten war es sehr gut, dann haben wir runter geschalten“, meinte im Anschluss Trainer Christoph Lessacher gewohnt kritisch. Zu Müllers Zukunft sagt er: „Die Verlängerung steht noch aus. Der Verein weiß natürlich, dass es Interessenten gibt.“ Neben Regionalligisten, darunter Grünau, soll auch Austria Salzburg ein Auge auf den Youngster geworfen haben.