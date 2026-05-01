Halleiner Aufstieg nimmt immer mehr Gestalt an

Vor dem Zielsprint in der Salzburger Liga macht Hallein Tempo auf dem Weg in die Nordliga: Aus der Westliga kommen zwei Führungsspieler, ein neuer Großsponsor ist fix.
Nach dem Remis im Hit liegt zwar Rivale Grödig auf Titelkurs. Da aber fix ein Salzburger Liga-Duo in die neue Regionalliga Nord aufsteigen wird, nehmen auch bei Verfolger Hallein die Planungen immer mehr Gestalt an. Dabei roch es in der Gerüchteküche lange nach Unruhe. Alles Schnee von gestern. Zum Auftakt der 23. Runde bog die Heimmacht den SAK mit 3:2. Sebastian Müller, der vor einem Probetraining in Ried steht, traf zum 1:0, erzwang das 2:0 per Lattenschuss, das als Eigentor gewertet wurde. „20 Minuten war es sehr gut, dann haben wir runter geschalten“, meinte im Anschluss Trainer Christoph Lessacher gewohnt kritisch. Zu Müllers Zukunft sagt er: „Die Verlängerung steht noch aus. Der Verein weiß natürlich, dass es Interessenten gibt.“ Neben Regionalligisten, darunter Grünau, soll auch Austria Salzburg ein Auge auf den Youngster geworfen haben.
Neuer Stadionname und Transferreigen
Darüber hinaus gibt es in Hallein aber positive Neuigkeiten: Zum einen präsentierte der Klub vor dem Donnerstagsspiel einen neuen Sponsor, damit der Aufstieg leichter zu stemmen ist. „Ab sofort heißt das Stadion Iso-Team Arena, ab Sommer wird das auch unser neuer Trikotsponsor“, frohlockte Sportchef David König. Zum anderen ist fix, was bereits gemunkelt wurde. Nämlich dass von Westligist Kuchl die Führungsspieler Florian Wiedl und Max Danner kommen. Zusätzlich wurde Fabian Brückler verlängert, ist man zudem an noch zwei Spielern aus Kuchl dran.
Im Rennen um Platz drei, der zum Aufstieg berechtigen würde, falls Bischofshofen keine Spielstätte findet, büßte Bürmoos durch das 1:1 gegen Neumarkt leicht an Boden ein. Parallel siegte Siezenheim mit 3:2 gegen Schwarzach, wobei Constantin Resch (erstes Tor seit Anfang September) einen Doppelpack schnürte. Bramberg spielte gegen Anthering 1:1, holte ebenso einen Zähler auf. Indes ließ Henndorf beim 3:0 gegen Schlusslicht Hallwang nichts anbrennen.
Trainerdebüt zu High Noon
In der einzigen Freitagspartie (12) empfängt Anif nach der Trennung von Coach Tom Eder und zum Debüt von Interimsbetreuer (und Sportchef) Fabian Tribl Puch zum Nachzügler-Derby. Beide wollen den Relegationsplatz, auf dem Anthering liegt, auf Distanz halten.
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