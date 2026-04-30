Ski-Aderlass? „Extreme Lücke, die sehr wehtut“

„Wir waren nicht gut vorbereitet“

Einige Sportler wie Stefan Schaidreiter haben keinen Kaderplatz mehr bekommen und auch nicht die Möglichkeit, mittrainieren zu dürfen. Schaidreiter (SK Kleinarl) hat seine Karriere bereits beendet. Mit nur 22 Jahren. Und auch bei dem einen oder anderen Kollegen, der nicht mehr berücksichtigt wird, deutet vieles auf einen endgültigen Abtritt von der Skibühne hin. Sie alle gehören zu den Jahrgängen (2003, 2004 etc.), die Salzburgs Zukunft hätten bilden sollen.