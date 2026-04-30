Präsidentschaft und Intendanz nun ausgeschrieben

Der Salzburger Festspielfonds schreibt ab sofort die Positionen der Präsidentschaft und der Intendanz aus. Aufgrund des Vertragsablaufs von Präsidentin Kristina Hammer Ende 2026 wird ein Nachfolger gesucht. Ob Hammer sich selbst noch einmal bewerben wird, ist derzeit nicht bekannt.
Gleichzeitig wird nach der Interims-Intendanz von Karin Bergmann ein neuer Intendant oder eine neue Intendantin für die Festspielsaisonen ab 2028 mit Dienstantritt 1. Oktober 2027 gesucht.
Ein Beratungsunternehmen mit Spezialisierung im Bereich Kultur wird die Suche nach den neuen Führungskräften begleiten. Die Hearings für die beiden Positionen werden nach der Festspielsaison 2026 stattfinden.
Die Findungskommission wird von Christian Kircher geleitet, der bis vor kurzem als Geschäftsführer der Österreichischen Bundestheater-Holding tätig war und bis Ende März 2026 dem Festspielkuratorium angehörte.
Gesucht wird nach Frauen oder Männern, die neben hoher Kunstaffinität auch Erfahrung im Sponsoring sowie im Umgang mit Medien mitbringen. Eine wesentliche Aufgabe, die beide Positionen betrifft, wird der Kompetenz im Umgang mit den noch laufenden Umbauarbeiten des Festspielbezirks sein.
Neuer Intendant braucht „hohe soziale Kompetenz“
Der Posten der Intendanz verlangt zudem in der Ausschreibung ausdrücklich nach „hoher sozialer und kommunikativer Kompetenz“. Ex-Intendant Markus Hinterhäuser wurde sein harscher Umgang mit Personen des Festspielbetriebs zum Verhängnis. Eine mögliche weitere Verletzung des „Wohlverhaltens“ will man also definitiv ausschließen.
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