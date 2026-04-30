Nach Missbrauchsvorwürfen: Straße umbenannt

Die Hermann-Gmeiner-Straße in Salzburg erhält am Donnerstag offiziell einen neuen Namen: Barbara-Krafft-Straße. Anlass für die Änderung sind schwerwiegende Missbrauchsvorwürfe gegen den SOS-Kinderdorf-Gründer Gmeiner, die im vergangenen Herbst publik wurden.
Die Stadt Salzburg setzte die Umbenennung in Abstimmung mit der Gemeinde Wals-Siezenheim um, da die rund 400 Meter lange Straße an das Gemeindegebiet grenzt. Die organisatorische Abwicklung erfolgte im Magistrat.
Alle Betroffenen wurden über die notwendigen administrativen Schritte informiert, zudem übernimmt die Stadt die anfallenden Sachkosten. Von der Adressänderung sind insgesamt 17 Objekte, vier Betriebe und etwa 100 Personen betroffen.
Die neue Namensgeberin Barbara Krafft wurde 1764 in Iglau (heute Tschechien) geboren und zählte zu den gefragtesten Porträtmalerinnen ihrer Zeit.
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