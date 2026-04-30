Seekirchen setzt Lauf fort, BSK kassiert Korb

Comeback als Lichtblick

Andere Sorgen haben die Pongauer, die nach zwei Siegen zu null wieder verloren. „Schade, weil was gegangen wäre. Aber wir hätten einen guten Tag gebraucht“, meinte Trainer Bernhard Kletzl. Der einen Lichtblick hatte: Rückkehrer Florian Ellmer kam nach Kreuzbandriss beim Comeback gleich zu Matchpraxis. „Für ihn freut es mich besonders.“ Die „Abstiegszone“ ist aber noch in Reichweite. Und die Zukunft des Trainerteams offen.