Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Westliga

Seekirchen setzt Lauf fort, BSK kassiert Korb

Salzburg: Sport-Nachrichten
30.04.2026 23:45
Traf in St. Johann zur Führung: Seekirchens Fabian Büchele
Traf in St. Johann zur Führung: Seekirchens Fabian Büchele(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwar mag das Landescup-Aus von Seekirchen gegen Grünau vom Erfolgslauf abgelenkt haben. In der Westliga beendeten die Wallerseer den April mit sechs Partien aber unbesiegt. Schlechte Neuigkeiten gab es indes für Ligarivale Bischofshofen. In Werfen hat der BSK keine Zukunft.

0 Kommentare

Seekirchen-Coach Mario Lapkalo nahm den unbesiegten April nach dem 2:0 in St. Johann zufrieden zur Kenntnis: „Fünf Siege, ein Remis.“ Am Sieg gab es nichts zu rütteln, zumal Braun ein strittiges Abseitstor aberkannt wurde. Ungewohnte Folge: Sein Team hat drei Tage frei. „Was wir vorher zu wenig Pause hatten, wird jetzt zu viel. Auch weil wir im Cup draußen sind.“

Comeback als Lichtblick
Andere Sorgen haben die Pongauer, die nach zwei Siegen zu null wieder verloren. „Schade, weil was gegangen wäre. Aber wir hätten einen guten Tag gebraucht“, meinte Trainer Bernhard Kletzl. Der einen Lichtblick hatte: Rückkehrer Florian Ellmer kam nach Kreuzbandriss beim Comeback gleich zu Matchpraxis. „Für ihn freut es mich besonders.“ Die „Abstiegszone“ ist aber noch in Reichweite. Und die Zukunft des Trainerteams offen.

Lesen Sie auch:
Brachte Eugendorf in Führung: Benjamin Bachler
Cup-Finale verpasst
Glück auf der Platzsuche und Pech im Spiel für BSK
29.04.2026
Chemie passte nicht!
Jetzt braucht Pinzgau sogar zwei neue Trainer
28.04.2026
Skiclub bekam Zuschlag
Erdrutschsieg in Bischofshofen war klares Signal
24.04.2026

Weiter geht’s in der Westliga am Samstag für Bischofshofen gegen Wacker Innsbruck (14.30). Fix: Nachdem sich der BSK um eine Zukunft am Tennecker Platz in Werfen bemüht hatte, kam am Donnerstag die Absage. Das 1. Klasse Süd-Schlusslicht, das zwischenzeitlich einen Rückzug aus der laufenden Saison in Erwägung gezogen hatte, will alleine auf seiner Anlage weitermachen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
30.04.2026 23:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
189.143 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
170.125 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
107.659 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1544 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1220 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
836 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Westliga
Seekirchen setzt Lauf fort, BSK kassiert Korb
Entscheidung gefallen
DTM am Salzburgring derzeit kein Thema
WM in Gefahr
Für Zeller wird es zu einem Wettlauf mit der Zeit
„Krone“-Kolumne
Ski-Aderlass? „Extreme Lücke, die sehr wehtut“
Cup-Finale verpasst
Glück auf der Platzsuche und Pech im Spiel für BSK

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf