TEZ-Konkurs: 2,7 Millionen Euro Schulden angehäuft

Fast jede zweite Gemeinde betroffen

Vom Konkurs betroffen sind auch rund 75 Gläubiger, darunter etwa 50 Gemeinden, das ist beinahe jede zweite Kommune im Bundesland. Das TEZ strebt keine dauerhafte Unternehmensfortführung mehr an. Der Masseverwalter soll nun klären, ob und für welchen Zeitraum als Übergangslösung eine befristete Fortführung erfolgen kann.