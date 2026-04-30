ÖEHV-Team verliert WM-Test gegen Deutschland knapp

Bader ortet Schritt nach vorne

Zudem stehen wohl David Reinbacher und Vinzenz Rohrer nicht zur Verfügung, weil sie mit Laval Rocket im Play-off der AHL engagiert sind. Gegen die Deutschen waren Treffer von Patrick Söllinger (26.), Mario Huber (41.) und Thimo Nickl (47./PP) zu wenig, um einen Prestigeerfolg zu landen. „Ich fand, dass wir ein gutes Spiel gespielt haben. Viele Dinge waren gut. Die ersten fünf Minuten nicht, dann haben wir an Fahrt aufgenommen. Unter dem Strich war es definitiv ein Schritt nach vorne“, resümierte Bader. Huber konnte dem nur zustimmen: „Es waren viele gute Momente dabei, ein Spiel, auf dem wir aufbauen können.“