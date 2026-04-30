Salzach dient als perfekte Laufstrecke

Salzburg rüstet seine beliebteste Laufstrecke auf. Entlang der Salzach zeigen neue Markierungen jetzt alle 500 Meter die Distanz an. Damit sollen Sportbegeisterte Tempo und Distanz besser im Blick behalten können.
Wer an der Salzach läuft, hat ab sofort den perfekten Überblick. Neue Distanzmarkierungen im 500-Meter-Takt machen die beliebte Strecke jetzt noch attraktiver.
Diese verlaufen auf beiden Seiten des Flusses. In Richtung Süden startet die Strecke beim Saalachspitz und führt über 10,5 Kilometer bis zur Hellbrunnerbrücke. In die andere Richtung geht’s von dort aus acht Kilometer bis zur Autobahnbrücke – dieser Abschnitt wird gerade fertiggestellt.
Salzburg eifert anderen Städten nach
Die Nachfrage kam aus der Bevölkerung. Viele Läufer wollten endlich klare Distanzen wie in anderen Städten. Ob Feierabendrunde oder hartes Intervalltraining – die neuen Markierungen machen das Laufen ab sofort einfacher.
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