Lenkerin verursacht Unfall und meldet sich später

Wohl ein Aussetzer einer Auto-Lenkerin (74) hatte für einen Motorradfahrer schwere Folgen. In Kuchl (Salzburg) kam es am Donnerstag zu einem Streifkontakt zwischen einem Pkw und einem Biker: Letzterer stürzte und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin hielt zunächst nicht an, meldete sich aber später bei der Polizei.