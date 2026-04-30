Lenkerin verursacht Unfall und meldet sich später

Wohl ein Aussetzer einer Auto-Lenkerin (74) hatte für einen Motorradfahrer schwere Folgen. In Kuchl (Salzburg) kam es am Donnerstag zu einem Streifkontakt zwischen einem Pkw und einem Biker: Letzterer stürzte und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin hielt zunächst nicht an, meldete sich aber später bei der Polizei.
Ein Streifkontakt in einer Linkskurve endete für einen 69-jährigen Motorradfahrer im Spital. Donnerstagmittag geriet eine 74-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Tennengau im Gemeindegebiet Kuchl auf der Fahrt von Bad Vigaun Richtung Golling laut ersten Erkenntnissen zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden Biker.
Er stürzte und wurde nach Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Die Lenkerin fuhr zunächst, ohne anzuhalten, weiter, meldete sich jedoch rund zwei Stunden später auf der Dienststelle, um Angaben zu machen. Anzeigen folgen.
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