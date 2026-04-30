Bad Vigaun: „Schau‘ ma doch einfach mal“

Sartori selbst ist mittlerweile seit zwei Jahren im Amt. Im April 2024 feierte der frühere SPÖ-Bürgermeister mit seinem „Bündnis Bad Vigaun“ einen überraschenden Wahlsieg. „Es läuft gut, die Zusammenarbeit passt“, zieht er eine erste Bilanz. Ob er bei den nächsten Gemeindewahlen wieder antritt? Darauf will sich der Bürgermeister gegenüber der „Krone“ noch nicht wirklich festlegen. „Schau’ ma einfach mal, bis dahin ist ja schon noch ein bisschen Zeit“, muss Sartori grinsen.