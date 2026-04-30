Bad Vigaun: „Schau‘ ma doch einfach mal“

Seit knapp zwei Jahren ist Alexander Sartori Bürgermeister von Bad Vigaun. Ob der einstige 380-kV-Rebell bei den kommenden Wahlen erneut antritt, lässt er noch offen. Die finanzielle Situation in der Tennengauer Gemeinde ist herausfordernd – ein Groß-Projekt hängt daher weiter in der Warteschleife fest…
„Die Situation ist schwierig, wir können keine großen Sprünge machen.“ Bad Vigauns Ortschef Alexander Sartori (BBV) spricht das aus, was auch für viele seiner Salzburger Amtskollegen gilt. In den derzeit angespannten finanziellen Lagen müssen sich die meisten Gemeinden auf kleinere Projekte beschränken. „Wir planen auf jeden Fall einige Straßensanierungen“, sagt Sartori.
Der örtliche Fußballplatz soll zudem einen Kunstrasen bekommen. „Wir sind noch am Einholen verschiedener Angebote und hoffen, dass wir das hinbekommen.“ Ein Hoffnungsschimmer für die Kicker des beschaulichen Tennengauer Orts: „Es schaut gut aus, aber noch ist nichts spruchreif.“
Gemeindeamt-Neubau muss weiterhin warten
Ein weiteres Projekt hängt allerdings weiter in der Warteschleife. Der Neubau des Gemeindeamts wird wohl noch längere Zeit auf sich warten lassen. Der Bau an der Hauptstraße platzt – wie schon mehrmals berichtet – aus allen Nähten. Auch eine Sanierung des jetzigen Amts ist zumindest vorerst kein Thema. Die Baukosten lassen sich in Zeiten wie diesen schlicht nicht stemmen.
Sartori selbst ist mittlerweile seit zwei Jahren im Amt. Im April 2024 feierte der frühere SPÖ-Bürgermeister mit seinem „Bündnis Bad Vigaun“ einen überraschenden Wahlsieg. „Es läuft gut, die Zusammenarbeit passt“, zieht er eine erste Bilanz. Ob er bei den nächsten Gemeindewahlen wieder antritt? Darauf will sich der Bürgermeister gegenüber der „Krone“ noch nicht wirklich festlegen. „Schau’ ma einfach mal, bis dahin ist ja schon noch ein bisschen Zeit“, muss Sartori grinsen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.