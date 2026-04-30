Linksabbiegen endet im Crash: Ein Lenker verletzt

Auf der B178 im Gemeindegebiet von Lofer kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall beim Linksabbiegen. Zwei Pkw kollidierten, ein Lenker wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Straße kurzfristig nur erschwert passierbar.
Ein Linksabbieger löste am Donnerstagvormittag auf der B178 im Gemeindegebiet von Lofer einen Unfall aus. Ein 47-jähriger Österreicher wollte mit seinem Pkw von Unken kommend zu einem Geschäft abbiegen, dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Auto eines 36-jährigen Pinzgauers.
Während der 47-Jährige unverletzt blieb, wurde der 36-Jährige unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Rund 30 Minuten war die B178 erschwert passierbar.
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