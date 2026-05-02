Gärtnern macht misanthropisch

Der Anblick der zahllosen, handtuchgroßen Gärtchen hierzulande, die so leblos vor einem daliegen, weil sie zu Tode gepflegt werden, ist ein Trauerspiel. Und die, die darin mit Spaten, Rechen, Gartenschere, Pflanzkelle, Unkrautjäter und Fugenkratzer hantieren, sind kaum zu ertragen. Missmutig schauen sie einen an, wenn man ihr Gesicht überhaupt zu Gesicht kriegt. Meistens strecken sie einem ja nur den Allerwertesten hin, weil sie tief gebückt Ausschau halten nach dem, was sie als Unkraut definieren.