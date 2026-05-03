Spitzenschuhe und Liebesschmerz

Wirkte der türkischstämmige Wiener bei früheren Auftritten noch etwas gehemmt, so hat er sich nun eine berührende Mischung aus Professionalität in der Führung seines so klangschönen Tenors und Emotionalität im Ausdruck angeeignet. Da ist jede Regung klug gesetzt und wirkt doch wie aus dem Moment geboren. Und bei den letzten Worten des Zyklus „der Himmel dort oben, wie ist er so weit“ ging nach allem Liebesweh wirklich der Himmel auf. Ammiel Bushakevitz hatte wieder unaufdringlich die Fäden in der Hand, widmete sich den wunderbaren Klangbildern mit Sorgfalt und federte einen kleinen Lapsus des Sängers professionell ab. Das Publikum im vollen Saal jubelte.