Altacher Routiniers trauern letzter Chance nach

„Das war wohl meine letzte Möglichkeit, einen großen Titel zu holen“, meinte ein bitter enttäuschter Benedikt Zech nach den 130 packenden Final-Minuten. „Wir dürfen mit unserer Leistung zufrieden sein, mit dem Ergebnis aber ganz und gar nicht.“ Zech, Lukas Jäger und auch Mike Bähre ärgerte nicht nur das verlorene Spiel, sondern auch die Tatsache, dass Schiedsrichter Julian Weinberger in der Verlängerung vor dem entscheidende dritten LASK-Tor eine Verletzung von Ousmane Diawara und Bähre ignorierte. Und Altach damit mit neun gegen elf verteidigen musste. Was die Linzer tatsächlich zur 3:2-Führung nutzten. „Wir haben alles reingehauen was wir hatten. Der Ausgleich des LASK fiel in einer Phase, in der wir das Spiel sehr gut unter Kontrolle hatten“, ärgerte sich Kapitän Jäger.