Mutmaßliches Straßenrennen: Auto brannte aus

Am frühen Freitagabend wurden die Einsatzkräfte zu einem Pkw-Brand in Wolfurt in Vorarlberg gerufen. Zu retten gab es allerdings nichts mehr, das Fahrzeug wurde komplett zerstört. Es besteht der Verdacht, dass ein Straßenrennen Ursache für das Feuer war.
Passiert ist der Vorfall gegen 17 Uhr in der Zuppingerstraße, also mitten im Gewerbegebiet rund um den Wolfurter Güterbahnhof. Während der Fahrt loderten plötzlich Flammen aus dem Motorraum. Der 21-jährige Fahrzeugbesitzer blieb stehen und versuchte, das Feuer eigenhändig zu löschen, was allerdings misslang. Dem nicht genug, machte sich das brennende Fahrzeug auch noch selbstständig und rollte rund 50 Meter weiter, ehe es endgültig zum Stillstand kam.
Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand der Wagen bereits zur Gänze in Flammen. Die Florianis konnten den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen, vom Pkw blieb aber nur noch das Gerippe übrig. Personen kamen nicht zu Schaden.
Straßenrennen im Gewerbegebiet?
Noch ist die Ursache für den Brand nicht geklärt, es besteht aber der Verdacht, dass der 21-Jährige im Zuge eines illegalen Straßenrennens die Kontrolle über seinen Pkw verloren hat. Bremsspuren sowie ein verloren gegangener Reifen deuten jedenfalls darauf hin. Die Polizei ermittelt.
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