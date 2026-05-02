Mutmaßliches Straßenrennen: Auto brannte aus

Passiert ist der Vorfall gegen 17 Uhr in der Zuppingerstraße, also mitten im Gewerbegebiet rund um den Wolfurter Güterbahnhof. Während der Fahrt loderten plötzlich Flammen aus dem Motorraum. Der 21-jährige Fahrzeugbesitzer blieb stehen und versuchte, das Feuer eigenhändig zu löschen, was allerdings misslang. Dem nicht genug, machte sich das brennende Fahrzeug auch noch selbstständig und rollte rund 50 Meter weiter, ehe es endgültig zum Stillstand kam.