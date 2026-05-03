Jetzt fehlt nur noch ein Sieg für den Aufstieg

Über 5000 Zuschauer

Exakt 5076 Fans strömten in die Sun Minimeal Arena, wobei aus der Landeshauptstadt nur eine Handvoll Unerschütterliche den Weg nach Lustenau fanden. Das Stadion war klar in grün-weißer Hand. Das Bregenzer Team beeindruckte dies jedoch wenig. Man bot der Austria durchaus Paroli, scheiterte jedoch wieder einmal an der Chancenauswertung und an einem haarsträubenden Abwehrfehler, der zum 2:0 führte. Just zu einem Zeitpunkt, als die Gäste dem Ausgleich mehr als nahe waren. Da kam es den Hausherren zugute, dass die Fans der Nordtribüne nach einer Stunde unbeabsichtigt für eine kurze Spielunterbrechung sorgten. Sie hüllten mit ihrer Pyrotechnik das Stadion in Rauch, sodass Schiedsrichter Altmann die Mannschaft kurzfristig zur Trainerbank schickte. Das „Time-out“ half Lustenau sichtlich, um sich auf dem Platz wieder zu sortieren. Ein Knackpunkt in der Partie. „Es fehlt uns letztlich einfach die Qualität“, haderte Gäste-Trainer Andreas Heraf mit dem Spielverlauf.