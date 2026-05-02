Wenn es den Vorarlberger „verschellat“

In dieser letzten Form – zerschellen – hat sich das frühere verschellen bis ins moderne Hochdeutsch gerettet, während das Alemannische weiterhin die jahrhundertealte Originalform verwendet und damit deren frühere Bedeutungen ausdrückt, wenn auch mit einem ausgesprochen gewichtigen Unterschied: Das Wort verschella wird in der heutigen Mundart nur noch in einem passiven und intransitiven Sinne verwendet.