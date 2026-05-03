„Heute spielt der Uridil“

Dass Fußballspieler singen, ist leider gar nicht mal so selten und vor allem aus der Musikstadt München kommen geradezu epochale Beiträge. Franz Beckenbauer hat „Gute Freunde kann niemand trennen“ zum Besten gegeben, Gerd Müller war mit „Dann macht es Bumm“ ebenfalls mäßig erfolgreich und 1860-Keeper Petar Radenkovic hat es mit „Bin i Radi, bin i König“ sogar auf Platz fünf der deutschen Charts geschafft. Aber auch außerhalb der „Weltstadt mit Herz“ haben beispielsweise Toni Polster, Kevin Keegan, Hansi Pirkner, Paul Gascoigne, Pelé oder Ruud Gullit die Stimmbänder in die Hand genommen und dem einen oder anderen Toningenieur schlaflose Nächte bereitet. Über die Tatsache, dass Udo Jürgens zur WM 1990 zusammen mit dem stimmgewaltigen DFB-Team den fragwürdigen Song „Wir sind schon auf dem Brenner“ eingespielt hat, breiten wir besser den Mantel des musikalischen Schweigens.