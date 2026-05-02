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Jede Hilfe zu spät

Ehefrau ortet Verunglückten per Hunde-Tracker

Vorarlberg
02.05.2026 21:29
GPS-Tracker für Hunde werden immer beliebter.
GPS-Tracker für Hunde werden immer beliebter.(Bild: Petra Richli, petrarichli.com – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 65-jähriger Urlauber aus Deutschland ist am Samstagmorgen bei einer Tour mit seinem Hund in Bludenz (Vorarlberg) ums Leben gekommen. Der Mann war im Bereich eines Wasserfalls abgestürzt. Seine Frau konnte den Hund der Familie per GPS orten, woraufhin der Vermieter der Ferienwohnung den Verunglückten entdeckte.

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Zugetragen hat sich das Unglück laut Informationen der Polizei am Samstagvormittag. Der 65-Jähriger aus Deutschland, der in der Ferienwohnung von Bekannten übernachtet hatte, brach gegen 8 Uhr in Außerbraz zu einer rund zweistündigen Wanderung mit seinem Hund auf. Als er nicht zur vereinbarten Zeit zurückkehrte, schlug seine Ehefrau Alarm und konnte den Vierbeiner des Vermissten mittels GPS-Trackers lokalisieren.

Jede Hilfe kam zu spät
Anhand der übermittelten Positionsdaten machte sich der Besitzer der Ferienunterkunft auf die Suche. Gegen 11.10 Uhr fand er den 65-Jährigen schließlich im Winkeltobel in Bludenz. Der Urlauber lag reglos am Fuße eines Wasserfalls. Der alarmierte Notarzt des Rettungshubschraubers C8 konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen, der an der steilen Stelle abgestürzt sein dürfte.

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Tragisches Unglück
Die polizeilichen Erhebungen an der Unfallstelle ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Im Einsatz standen der Rettungshubschrauber C8, der Polizeihubschrauber Libelle, die Bergrettung Dalaas, ein Kriseninterventionsteam sowie Beamte der Polizeiinspektionen Bludenz und Klösterle.

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