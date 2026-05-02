Ehefrau ortet Verunglückten per Hunde-Tracker

Jede Hilfe kam zu spät

Anhand der übermittelten Positionsdaten machte sich der Besitzer der Ferienunterkunft auf die Suche. Gegen 11.10 Uhr fand er den 65-Jährigen schließlich im Winkeltobel in Bludenz. Der Urlauber lag reglos am Fuße eines Wasserfalls. Der alarmierte Notarzt des Rettungshubschraubers C8 konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen, der an der steilen Stelle abgestürzt sein dürfte.