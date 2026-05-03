„Es ist unser Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen“

Ungewisse Derby-Zukunft

Auch wenn aufgrund der Tabellensituation dieses Mal die große Derby-Emotionalität fehlt und für Lustenau einzig der Zweck die Mittel heiligt, steckt doch einige Brisanz in der Partie. Denn eigentlich spricht gar nichts für Bregenz. Die Heraf-Truppe gewann im Frühjahr lediglich eine Partie und gilt als krasser Außenseiter. Das Team hat also nichts zu verlieren. Zumal sich die Austria gerade gegen die vermeintlichen Underdogs bisher sehr schwertat. Vor allem, wenn die Mannschaft in Rückstand geriet, gelang kaum mehr Zählbares. Und die Landeshauptstädter haben bis auf den Auftakt beim FAC zumindest immer einmal getroffen. Darin könnte die Chance für Bregenz liegen. Möglicherweise ist es für längere Zeit das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaft. Für Lustenau wäre dies wohl Wunsch, für Bregenz das Gegenteil, weil Ländle-Duelle finanziell lukrativ sind.