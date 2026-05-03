Großer Schritt Richtung Bundesliga für Lustenau

Austria Lustenau hat am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg getätigt. Die Vorarlberger besiegten Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz 2:0 (1:0) und schoben sich zurück an die Tabellenspitze der 2. Fußballliga. Zwei Spieltage vor dem Ende liegt Lustenau zwei Punkte vor dem FAC (nur noch ein Spiel) sowie drei Zähler vor St. Pölten und fünf vor der Admira.
Jack Lahne (40.) und Mohamed-Amine Bouchenna (70.) erzielten im Derby gegen Bregenz vor über 5.000 Zuschauern die Treffer. Damit könnte das Team von Trainer Markus Mader bereits am kommenden Freitag mit einem Sieg bei Austria Salzburg nach zweijähriger Abstinenz ins Oberhaus zurückkehren.
Im zweiten Sonntagsspiel verwandelte Austria Klagenfurt gegen Rapid II einen Pausenrückstand noch in einen 2:1-Heimsieg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.