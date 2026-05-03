Großer Schritt Richtung Bundesliga für Lustenau

Austria Lustenau hat am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg getätigt. Die Vorarlberger besiegten Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz 2:0 (1:0) und schoben sich zurück an die Tabellenspitze der 2. Fußballliga. Zwei Spieltage vor dem Ende liegt Lustenau zwei Punkte vor dem FAC (nur noch ein Spiel) sowie drei Zähler vor St. Pölten und fünf vor der Admira.