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Nach Polizeikontrolle

Mann steigt in fremdes Auto und rast davon

Vorarlberg
03.05.2026 11:25
(Bild: Kantonspolizei St. Gallen)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Skurrile Szenen spielten sich in den frühen Morgenstunden des 1. Mai in der Schweizer Kantonshauptstadt St. Gallen ab. Ein 46-jähriger Pole wurde zuerst in fahrunfähigem Zustand von der Polizei angehalten – wenig später befand er sich in einem fremden Fahrzeug auf der Flucht, die gegen Mittag im Kanton Zürich endete.

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Am frühen Freitagmorgen war ein Mann in St. Gallen mit Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen beschäftigt. Um 3.45 Uhr kam plötzlich ein Passant auf ihn zu und fragte nach einer Mitfahrgelegenheit, die der Mann allerdings verneinte.

„Alter Bekannter“ als Täter
Als das Fahrzeug in der Reinigungsanlage stand, stieg der Passant plötzlich in das Fahrzeug und raste davon. Die Fahndung, bei der auch die Kantonspolizei St. Gallen beteiligt war, blieb zunächst erfolglos. Es stellte sich allerdings heraus, dass die Polizei den Flüchtigen erst kurz zuvor bei einer Verkehrskontrolle außerhalb der Stadt angehalten hat. Dort war der 46-jährige Mann aus Polen als „fahrunfähig“ (Anm.: durch Alkohol, Drogen oder Übermüdung) eingestuft worden.

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Flüchtiger im Kanton Zürich gestoppt
Erst gegen Mittag konnte das Fahrzeug schließlich im Kanton Zürich durch die Polizei lokalisiert und der Mann angehalten werden. Der 46-Jährige wurde der Stadtpolizei St. Gallen übergeben. Nachdem Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet wurde, konnte er am späten Freitagabend aus dem Gewahrsam entlassen werden. 

 

 

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