Mann steigt in fremdes Auto und rast davon

„Alter Bekannter“ als Täter

Als das Fahrzeug in der Reinigungsanlage stand, stieg der Passant plötzlich in das Fahrzeug und raste davon. Die Fahndung, bei der auch die Kantonspolizei St. Gallen beteiligt war, blieb zunächst erfolglos. Es stellte sich allerdings heraus, dass die Polizei den Flüchtigen erst kurz zuvor bei einer Verkehrskontrolle außerhalb der Stadt angehalten hat. Dort war der 46-jährige Mann aus Polen als „fahrunfähig“ (Anm.: durch Alkohol, Drogen oder Übermüdung) eingestuft worden.