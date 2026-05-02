Radausflüge: Sturzorgie am Staatsfeiertag

Gegen 13.30 Uhr machte sich eine 79-jährige Autofahrerin bei grüner Ampel daran, von der Harder Rheinstraße links in die Hofsteigstraße einzubiegen. Ebenfalls Grünlicht hatte ein 54-jähriger Rennradfahrer, der die Kreuzung nur durchfahren wollte. Trotz Sichtkontakt mit dem Biker bremste die 79-Jährige nicht ab – der 54-Jährige prallte folglich frontal gegen die Beifahrerseite des Autos und wurde auf den Asphalt geschleudert, wo er mit schweren Verletzungen liegen blieb. Nach der Erstversorgung wurde das Unfallopfer von den Rettungskräften ins LKH Bregenz gebracht.