Radausflüge: Sturzorgie am Staatsfeiertag

Das Traumwetter am 1. Mai haben abertausende Vorarlberger dazu genutzt, um einen Ausflug mit dem Rad zu machen. Für manche endete dieser allerdings im Krankenhaus. Besonders schlimm erwischte es einen 54-Jährigen in Hard.
Gegen 13.30 Uhr machte sich eine 79-jährige Autofahrerin bei grüner Ampel daran, von der Harder Rheinstraße links in die Hofsteigstraße einzubiegen. Ebenfalls Grünlicht hatte ein 54-jähriger Rennradfahrer, der die Kreuzung nur durchfahren wollte. Trotz Sichtkontakt mit dem Biker bremste die 79-Jährige nicht ab – der 54-Jährige prallte folglich frontal gegen die Beifahrerseite des Autos und wurde auf den Asphalt geschleudert, wo er mit schweren Verletzungen liegen blieb. Nach der Erstversorgung wurde das Unfallopfer von den Rettungskräften ins LKH Bregenz gebracht.
Bei Bremsmanöver gestürzt
Eine gute Stunde später mussten die Rettungskräfte in Hard schon zum nächsten Radunfall ausrücken. Einer 59-jährigen E-Bikerin war auf dem Weg in Richtung Binnenbecken ein folgenschweres Malheur unterlaufen: Aufgrund des Gegenverkehrs wollte sie vor einer Holzbrücke abbremsen, dabei geriet ihr Bike ins Rutschen – die Frau kam zu Sturz und fiel auf den linken Arm. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Bregenz geflogen.
Kollision mit Pickup
Ein böses Ende nahm eine Radtour auch für einen 56-jährigen Radrennfahrer im Kleinwalsertal. Der Mann fuhr am Abend als Mitglied einer Biker-Gruppe auf der Haldner Straße talwärts, als er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Pickup kollidierte. Der Mann erlitt laut Polizei mittelschwere Verletzungen. Sein Rennrad wurde bei dem Crash komplett zerstört, auch der Pickup ist beschädigt worden.
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