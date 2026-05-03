Entscheidung! 99ers klären Zukunft des Trainers

Wer bleibt, wer geht? Nach dem Eishockey-Meistertitel für die Graz99ers stehen in der Steiermark richtungsweisende Wochen an. Welches Puzzleteil kann der Titelträger an der Mur halten, von wem muss man sich verabschieden? Nach letzten Gerüchten wurden erste Weichen gestellt.