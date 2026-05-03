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Mit Vollgas, aber ohne Stallorder nach Wieselburg

Sport-Mix
03.05.2026 09:25
Tobias Nolde startet am Sonntag wieder im „Krone“-Leadertrikot.
Tobias Nolde startet am Sonntag wieder im „Krone“-Leadertrikot.(Bild: EXPA/ Reinhard Eisenbauer)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Zeit zum Verschnaufen bleibt den Pedalrittern des „Team Vorarlberg“ derzeit keine. Am 1. Mai waren Colin Stüssi und Co. noch bem „GP Vorarlberg“ in Nenzing am Start, am Sonntag wartet in Niederösterreich bereits das nächste Rennen der Road Cycling League Austria – die immer mehr zu einem teaminternen Kräftemessen wird...

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„Kurz nach dem Rennen war schon ein bisschen die Enttäuschung da, dass es für uns beim GP Vorarlberg nicht mit dem Sieg geklappt hat“, gestand „Team Vorarlberg“-Sportdirektor Paul Renger. „Mit etwas Abstand bin ich aber happy. Wir haben uns den ganzen Tag teuer verkauft. Wäre es ein UCI-Rennen in Slowenien gewesen, hätten wir uns alle über den fünften Platz von Emanuel Zangerle gefreut. Beim Heimrennen in Nenzing haben wir uns halt ganz besonders einen Sieg gewünscht.“

Auf einem anderen Level
Dennoch nahm die Équipe von Mastermind Thomas Kofler auch sehr viel Positives aus dem Walgau mit. „Wir haben wieder gesehen, dass wir verglichen mit den anderen heimischen Teams aktuell auf einem anderen Level fahren“, erklärt Renger. Das Resultat: Im Rennen um die Titelverteidigung in der Teamwertung der Road Cycling League Austria hält seine Crew nach drei von acht Rennen beim Punktemaxium von 90 Zählern – Verfolger Hrinkow Advarics liegt schon ganze 27 Punkte zurück.

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Dreifachführung macht vieles möglich
In der Einzelwertung sorgen Tobi Nolde (D), Zangerle und Philipp Hofbauer vor dem heutigen Rennen in Wieselburg sogar für eine Dreifachführung. „Das lässt uns noch mehr Optionen“, freut sich Renger. „Wir werden von Beginn an offensiv agieren. Wichtig ist, dass wir bei allen Aktionen immer einer mehr sind und reagieren können. Ob dann Tobi vorn ist, Zangi, Hofi oder Dominik Röber, ist erst einmal egal.“ Klingt, als ob es keine Stallorder geben würde? „Die wird es vielleicht irgendwann geben, in Wieselburg aber noch nicht.“ 

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