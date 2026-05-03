Mit Vollgas, aber ohne Stallorder nach Wieselburg

Dreifachführung macht vieles möglich

In der Einzelwertung sorgen Tobi Nolde (D), Zangerle und Philipp Hofbauer vor dem heutigen Rennen in Wieselburg sogar für eine Dreifachführung. „Das lässt uns noch mehr Optionen“, freut sich Renger. „Wir werden von Beginn an offensiv agieren. Wichtig ist, dass wir bei allen Aktionen immer einer mehr sind und reagieren können. Ob dann Tobi vorn ist, Zangi, Hofi oder Dominik Röber, ist erst einmal egal.“ Klingt, als ob es keine Stallorder geben würde? „Die wird es vielleicht irgendwann geben, in Wieselburg aber noch nicht.“