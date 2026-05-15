Coach Mader hofft auf eine schnelle Entscheidung

Einen Tag nach dem fixierten Meistertitel war für Trainer Markus Mader erst einmal Entspannen angesagt. „Ich habe mir alle Berichte, Videos etc. angeschaut und kann es immer noch nicht ganz realisieren. Aber ich bin irrsinnig stolz und natürlich happy“, sagt jener Mann, der die Austria zum zweiten Mal in die Bundesliga geführt hat. Das große Feiern überlässt er seinem Erfolgsteam. Während die Mannschaft nach Mallorca fliegt, bleibt Mader, der kommenden Dienstag 58 Jahre alt wird, zu Hause. Eine Vertragsverlängerung wäre da wohl das größte Geburtstagsgeschenk. Der Kontrakt des Erfolgscoachs läuft mit Ende des Monats aus, Gespräche über eine Verlängerung hat es bis zum Spiel am Donnerstag noch keine gegeben.