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Unfall auf der A14

Pkw nach Schleuderpartie nur noch Schrott

Chronik
15.05.2026 12:25
Die regennasse Fahrbahn dürfte mit ein Grund für den Unfall gewesen sein.
Die regennasse Fahrbahn dürfte mit ein Grund für den Unfall gewesen sein.(Bild: sos)
Ein 53-jähriger Autolenker hat am Donnerstagabend auf der Rheintalautobahn bei Dornbirn die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen prallte daraufhin mehrfach gegen die Leitplanke. Glücklicherweise blieben die Insassen unverletzt. Am Auto entstand jedoch erheblicher Sachschaden.
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Laut Informationen der Polizei hat sich der Unfall gegen 18 Uhr nahe der Auffahrt Dornbirn Nord ereignet. Der 53-jährige Lenker verlor auf der teilweise feuchten Fahrbahn in Fahrtrichtung Deutschland aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. Das Auto geriet ins Schleudern und krachte in der Folge mehrfach gegen die Außenleitschiene.

Glück im Unglück
Durch die Wucht des Aufpralls wurde nicht nur der Wagen des Mannes komplett demoliert, auch zahlreiche Leitschienen sowie mehrere Steher sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Lenker und seine Beifahrerin dürfen sich bei ihrem Schutzengel bedanken, sie kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die A14 einspurig geführt werden, was zu einem leichten Rückstau führte. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ.

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