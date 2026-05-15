Pkw nach Schleuderpartie nur noch Schrott

Glück im Unglück

Durch die Wucht des Aufpralls wurde nicht nur der Wagen des Mannes komplett demoliert, auch zahlreiche Leitschienen sowie mehrere Steher sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Lenker und seine Beifahrerin dürfen sich bei ihrem Schutzengel bedanken, sie kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die A14 einspurig geführt werden, was zu einem leichten Rückstau führte. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ.