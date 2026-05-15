Pkw nach Schleuderpartie nur noch Schrott

Laut Informationen der Polizei hat sich der Unfall gegen 18 Uhr nahe der Auffahrt Dornbirn Nord ereignet. Der 53-jährige Lenker verlor auf der teilweise feuchten Fahrbahn in Fahrtrichtung Deutschland aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. Das Auto geriet ins Schleudern und krachte in der Folge mehrfach gegen die Außenleitschiene.
Glück im Unglück
Durch die Wucht des Aufpralls wurde nicht nur der Wagen des Mannes komplett demoliert, auch zahlreiche Leitschienen sowie mehrere Steher sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Lenker und seine Beifahrerin dürfen sich bei ihrem Schutzengel bedanken, sie kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die A14 einspurig geführt werden, was zu einem leichten Rückstau führte. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ.
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