Defekter Ofen löste Kellerbrand in Haus aus

Am Freitagvormittag musste die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus in Schlins ausrücken. Gegen 9.50 Uhr wurde eine massive Rauchentwicklung aus dem Keller des Gebäudes gemeldet. Als Ursache wird ein technischer Defekt an einem Holzofen in Verbindung mit einer ausgeschalteten Absaugung vermutet.
Großaufgebot vor Ort
Die alarmierten Wehren aus Schlins und Satteins, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften anrückten, brachten die Lage rasch unter Kontrolle. Nach den Löscharbeiten wurde das Haus entlüftet. Eine Person musste vom Rettungsdienst vorsorglich zur Abklärung einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Fremdverschulden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen.
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