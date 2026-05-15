Defekter Ofen löste Kellerbrand in Haus aus

Großaufgebot vor Ort

Die alarmierten Wehren aus Schlins und Satteins, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften anrückten, brachten die Lage rasch unter Kontrolle. Nach den Löscharbeiten wurde das Haus entlüftet. Eine Person musste vom Rettungsdienst vorsorglich zur Abklärung einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Fremdverschulden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen.